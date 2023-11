Christmas Garden im Zoo: "Märchenhaft schön hier"

Eine besondere Stimmung herrscht derzeit nach Einbruch der Dunkelheit im Augsburger Zoo. Wie der Christmas Garden bei Besuchern ankommt.

Die drei Seehunde scheinen bereits in Adventsstimmung zu sein. Anmutig sitzen sie auf einem Stein, strecken die Köpfe nach oben und wiegen mit geschlossenen Augen die Köpfe hin und her. Als ob sie der Weihnachtsmusik lauschten, die aus den Lautsprechern ertönt. Die Musik nimmt einen wichtigen Part ein, wenn es dunkel wird. Seit Freitag lockt der Christmas Garden Besucherinnen und Besucher in den Tierpark. Manche nehmen dafür weitere Anfahrtswege auf sich, um die eindrucksvollen Lichtinstallationen auf dem Rundweg durch den Zoo zu bestaunen. Sie erzählen, ob es sich gelohnt hat.

Weit sind Stefanie und Jewgenia im Christmas Garden bisher nicht gekommen. Die Freundinnen sind am ersten Glühweinstand am Eingang hängen geblieben, um sich aufzuwärmen. "Schade, dass es heute so nass ist", sagt die 32-jährige Stefanie und blickt kurz nach oben. Den Schnee hätte sie nicht gebraucht. Aber die beiden Krumbacherinnen haben bereits online die Tickets für den Samstagabend gekauft. Unbedingt wollten sie sich den Christmas Garden ansehen, nachdem sie für die Lichtershow zuletzt in Stuttgart keine Karten mehr ergattern konnten. Jetzt sind sie gespannt, was sie im Augsburger Zoo erwartet.

Stefanie und Jewgenia (v. l.) beginnen den Rundweg im Christmas Garden mit einem Becher Glühwein. Foto: Michael Hochgemuth

Dieser steckt nicht hinter dem Christmas Garden, sondern stellt seine Fläche abends für die Veranstaltungsreihe zur Verfügung, die seit mehreren Jahren durch verschiedene Länder und Städte tourt. Die Macher der Lichtershow haben sich einiges einfallen lassen, um den zwei Kilometer langen Rundweg durch den Tiergarten am Siebentischwald in eine Art Wintermärchen zu verwandeln.

Christmas Garden im Zoo Augsburg: Leuchtende Schwäne und Laserwald

Verschiedene Illuminationen spielen mit den vielen Bäumen, Gewässern und nehmen das Thema Tiere auf. Da tauchen in der Dunkelheit plötzlich eine Giraffe oder Schmetterlinge aus vielen Lichtern auf, in einem Teich schwimmen zwei überdimensional große, leuchtende Schwäne, auf einem See erstrahlen kleine Schiffchen abwechselnd in den unterschiedlichsten Farben. Die Dunkelheit des Weges wird ständig von bunt-hellen Überraschungen unterbrochen. Wie etwa an der großen Trauerweide.

Teilweise märchenhaft mutet der Christmas Garden an. Foto: Michael Hochgemuth

Tausende Lichter funkeln an den Zweigen, die den Besuchern einen Sternenregen entgegen hängen. Klar, dass dies ein beliebtes Fotomotiv ist. Auch Christina Golenia bleibt mit ihren Kindern und einer Freundin stehen, um ein Bild aufzunehmen. Sie sind extra aus Ingolstadt nach Augsburg gekommen. "Ich finde es märchenhaft schön hier", sagt die 38-Jährige, die den Ausflug in die Fuggerstadt vorher noch mit einem Besuch des Weihnachtsmarktes auf Schloss Pichl im Kreis Aichach-Friedberg verbunden hat. "Die Musik und die Illuminationen sind toll. Genau das Richtige, um sich in Weihnachtsstimmung versetzen zu lassen." Ihr 14-jähriger Sohn Lucas ist begeistert, wenn er den ein oder anderen Blick auf ein Zootier erhaschen kann. Viele Tiere sind es allerdings nicht, die die Besucherinnen und Besucher abends in der Dunkelheit zu sehen bekommen.

Lesen Sie dazu auch

49 Bilder Christmas Garden - die schönsten Bilder vom Lichterglanz im Augsburger Zoo Foto: Michael Hochgemuth

Der 30-jährige Christoph aus München zeigt sich darüber etwas enttäuscht. "Ich habe mir schon mehr Tiere erwartet." Viele von ihnen haben sich aber bei der Kälte und Nässe in ihre Häuser zurückgezogen oder schlafen. Nur die Robben bleiben umtriebig. Zur Freude von Matthias Hemmerle.

Sicherheits-Mitarbeiter findet Stimmung im Augsburger Zoo "faszinierend"

Die Tiere faszinieren ihn, meint der Chef der Augsburger Sicherheitsfirma EMV, die mit Mitarbeitern dafür sorgt, dass die Besuchenden in der Dunkelheit nicht vom Weg abkommen. "Die schwimmen richtig vergnügt durchs Becken, drehen und wenden sich. Als ob sie die Musik genießen." Hemmerle selbst findet es "gigantisch", im Christmas Garden zu arbeiten, wie er sagt. Seine Firma arbeite bayernweit auf Weihnachtsmärkten, wo der Konsum im Vordergrund stehe. "Hier aber kommt es tatsächlich nur auf die Stimmung an, und die finde ich faszinierend." Dafür müssen die Besucher des Christmas Garden aber auch in die Tasche greifen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Der Christmas Garden im Augsburger Zoo. Video: Ina Marks

Je nach Wochentag und Tarifen kostet der Eintritt für Erwachsene zwischen 19,50 und 29,50 Euro und 53 bis 59,50 Euro für Familien. Ermäßigten Eintritt gibt es für Kinder (6 bis 14 Jahre) und zeitweise für Schüler, Studierende und Senioren. Besucherin Christina Golenia aus Ingolstadt meint, der Preis sei absolut gerechtfertigt für das, was geboten werde. Ein Familienvater aus Augsburg, der mit Frau und Kindern durch den Zoo schlendert, hingegen findet den Eintritt "schon etwas teuer", wie er sagt. "Aber vielleicht kommt ja noch etwas, was mich dann restlos überzeugt." Möglicherweise ist es der Laserwald, der ihn noch erwartet. Grüne Laserstrahlen verwandeln einen Abschnitt zwischen Bäumen in einen magischen Pfad. Auch hier werden die Smartphones gezückt. Es bleibt nicht die letzte Foto-Attraktion auf diesem Rundweg.

Der Christmas Garden dauert noch bis zum 7. Januar und ist ab 17 Uhr geöffnet. Mehr zu den Öffnungszeiten und weitere Informationen unter christmas-garden.de/augsburg