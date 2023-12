Augsburg

vor 16 Min.

Christof Lachenmann-Fries gibt Goldschmiede in der Karlstraße auf

Plus Ende Mai 2024 schließt Christof Lachenmann-Fries die Goldschmiede Fries-Arauner in der Karlstraße – obwohl er erst 62 Jahre ist und das Geschäft läuft. Was dahinter steckt.

Von Andrea Wenzel Artikel anhören Shape

Wenn Christof Lachenmann-Fries in Lederschürze gekleidet in seiner Goldschmiede-Werkstatt sitzt und über seine Materialien und Werkzeuge spricht, dann ist die Leidenschaft für seinen Beruf aus jedem Wort herauszuhören. Seit 27 Jahren führt er in dritter Generation den Familienbetrieb - und das, wie er selbst sagt, erfolgreich und mit großer Freude. Dennoch wird er sein Geschäft in der Karlstraße Ende Mai 2024 aufgeben, obwohl der heute 62-Jährige dann das Rentenalter noch nicht erreicht hat. Die Suche nach einem Nachfolger sei bisher ohne Erfolg verlaufen. Weitermachen, bis vielleicht doch einer gefunden ist, wäre eine Möglichkeit, doch es gibt noch etwas anderes im Leben, das ihm wichtig ist und dann seine volle Aufmerksamkeit bekommen soll.

Schmuck, sagt Lachenmann-Fries, sei - nüchtern betrachtet - nichts, was man braucht. "Er ernährt einen nicht." Schmuck sei vielmehr ein emotionaler Wert. Hinter vielen Stücken, die er für seine Kundinnen und Kunden anfertige, stecke eine persönliche Geschichte, eine Anekdote oder eine Erinnerung - beispielsweise, weil altem Schmuck der Oma neues Leben eingehaucht wird. "Diese Verbindung zwischen Emotionen und dem, was man handwerklich daraus machen kann, ist der besondere Reiz an meinem Beruf", so Lachenmann-Fries. Hierfür in den Austausch mit den Kunden zu gehen, herauszufinden, warum ein Schmuckstück gefertigt werden soll, gehöre zu seinem Verständnis einer guten Goldschmiede. "Diese individuelle Beratung hebt uns vom Händler oder gar dem Online-Shop ab. Das ist unsere Nische, die niemand besetzen kann", ist er überzeugt. Und: Einige dieser Geschichten seien bewegend und würden im Gedächtnis bleiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen