Augsburg

vor 47 Min.

Ärger um Jugendgruppen in der City-Galerie: "Ist schlimmer geworden"

Immer wieder sorgen manche Jugendgruppen am Willy-Brandt-Platz und in der City-Galerie für Ärger. Die Polizei ist öfter präsent und kontrolliert.

Plus Die Polizei war in der Augsburger City-Galerie in den Pfingstferien verstärkt präsent. Der Grund sind Jugendgruppen, die teils Ärger machen. Was Einzelhändler berichten.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Eine zerbrochene Glasscheibe, ein leicht verletzter 19-Jähriger und ein Polizeieinsatz – das war das Ergebnis einer Schlägerei in der City-Galerie im Mai. Grund des Streits: Ein Jugendlicher aus einer Gruppe hatte den jungen Mann angerempelt. Es entstand eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten. Vor ihrem Tabakladen im Center seien unlängst auch Jugendliche aufeinander losgegangen, berichtet Claudia Stiebert. Immer wieder mal, wenn Situationen zu eskalieren drohten, rufe sie den Center-Sicherheitsdienst. Es ist kein Geheimnis, dass die City-Galerie in Augsburg seit mehreren Jahren bei Jugendgruppen als beliebter Treffpunkt gilt. Zuletzt aber beobachtet nicht nur die Polizei zunehmenden Ärger durch manche von ihnen.

Neulich an einem Freitagnachmittag am Willy-Brandt-Platz: Zwei Polizeibusse stehen vor dem Einkaufscenter, mehrere Beamtinnen und Beamte kontrollieren junge Männer im Teenageralter. Die Polizisten lassen sich die Inhalte der Taschen zeigen, tasten die Jugendlichen ab. Passanten beobachten die Szene. Akut vorgefallen war offenbar nichts. Der Einsatz habe zu einem zweiwöchigen Konzepteinsatz während der Pfingstferien gehört, teilte die Polizei später auf Nachfrage mit. "In diesem Rahmen wurden mehrfach Personenkontrollen bei Jugendlichen durchgeführt", sagt Polizeisprecherin Marion Liebhardt. Hintergrund des Konzepteinsatzes sei eine Häufung von "jugendtypischen Delikten".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen