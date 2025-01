Neue Läden, neue Bänke: Diese Veränderungen stehen in der Augsburger City-Galerie an

Werden irgendwann auch die Fontänen im großen Brunnen in der Mitte repariert? Mit der Erinnerung, wie es anfangs viele Jahre schön anzuschauen war (besonders auch für die Kinder) ist es sehr schade, dass seit vielen Jahren nichts am Brunnen in Ordnung gebracht zu werden scheint (bestimmt findet trotzdem eine Wartung statt).