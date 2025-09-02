Icon Menü
Coldplay-Affäre: Wie Unternehmen, Schulen, Stadt und UKA in Augsburg mit Liebesbeziehungen umgehen

Augsburg

Wie Augsburger Arbeitgeber mit Liebesbeziehungen am Arbeitsplatz umgehen

In Augsburger Unternehmen, aber auch an Schulen, Klinikum und Stadtverwaltung gibt es etliche Liebesbeziehungen zwischen Angestellten. Dies kann auch problematisch werden.
Von Andrea Wenzel und Miriam Zissler
    • |
    • |
    • |
    Liebesbeziehungen sind bei vielen großen Arbeitgebern in Augsburg ganz normal.
    Liebesbeziehungen sind bei vielen großen Arbeitgebern in Augsburg ganz normal. Foto: Jens Schierenbeck, dpa (Symbolbild)

    Es war einer der viralen Momente dieses Jahres: Auf einem Videobildschirm beim Konzert der Band Coldplay sind der CEO eines Tech-Unternehmens und seine Personalchefin zu sehen, wie sie kuschelnd die Musik genießen – allerdings sind beide in einer festen Beziehung mit einem anderen Partner. Die beiden sind von ihren Posten zurückgetreten. Auch in Augsburger Unternehmen bestehen zahlreiche Liebesbeziehungen. Wie gehen sie, aber auch Stadt Augsburg, Schulen und Uniklinik damit um? Ein Überblick:

