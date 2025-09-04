Containerdorf auf dem Bahnhofsvorplatz wird zum Ausweichquartier

Das eine Containerdorf wurde erst vor wenigen Monaten entfernt. Dort waren während des Bahnhofumbaus diverse Geschäfte untergebracht. Jetzt gibt es ein neues Containerdorf vor dem Haupteingang. Die Container werden in der kommenden Zeit die Bahnhofsmission, die Funkstelle und das Kundencenter des Bahnunternehmens Transdev (Bayerische Regiobahn) beherbergen. Der Grund sind anstehende Sanierungsarbeiten am Gleis 1.
Die DB plant wie berichtet in den kommenden Jahren schrittweise Erneuerungsarbeiten an den Bahnsteigen. Unter anderem müssen die Dächer erneuert werden. Unklar ist, wie lange die neue Containeranlage auf dem Parkplatz stehen bleiben wird. Autofahrer müssen in die umliegenden Parkhäuser ausweichen. (ziss)
Lasst die Chinesen ran. Dann ist der Bahnhof spätestens die nächste Woche fertig: https://www.prosieben.de/serien/galileo/videos/turbo-baustelle-chinesen-bauen-bahnhof-in-weniger-als-9-stunden-v_15rj4q50fy3y
Es ist immer noch nur schwer begreiflich, warum es die DB nicht geschafft hat, die äußeren Teile der Bahnsteige gleichzeitig mit der Mitte-Sanierung durch die SWA umzusetzen. So ist es die doppelte Bauzeit mit allen Widrigkeiten für alle Beteiligten. Und übrigens auch mit der doppelten Zeit von Kapazitätseinschränkungen durch Wegfall von Gleisen und Bahnsteigen während des Umbaus. 🫣
Es scheint, als würde dieser Bahnhof die nächsten 100 Jahre Dauersaniert. Wenn man mit dieser Baustelle durch sind, dann sind die "neuen" Baumaßnahmen schon wieder Baufällig. Brisant: Die Bauqualität nimmt erschreckend ab. Allein der Parkplatz-Vorplatz gleicht eher einem Panzer-Übungsplatz.
