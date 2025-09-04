Containerdorf auf dem Bahnhofsvorplatz wird zum Ausweichquartier

Das eine Containerdorf wurde erst vor wenigen Monaten entfernt. Dort waren während des Bahnhofumbaus diverse Geschäfte untergebracht. Jetzt gibt es ein neues Containerdorf vor dem Haupteingang. Die Container werden in der kommenden Zeit die Bahnhofsmission, die Funkstelle und das Kundencenter des Bahnunternehmens Transdev (Bayerische Regiobahn) beherbergen. Der Grund sind anstehende Sanierungsarbeiten am Gleis 1.

Die DB plant wie berichtet in den kommenden Jahren schrittweise Erneuerungsarbeiten an den Bahnsteigen. Unter anderem müssen die Dächer erneuert werden. Unklar ist, wie lange die neue Containeranlage auf dem Parkplatz stehen bleiben wird. Autofahrer müssen in die umliegenden Parkhäuser ausweichen. (ziss)