Augsburg

vor 8 Min.

Augsburger Corona-Impfzentrum zieht um und will Kapazitäten erhöhen

Das Impfzentrum in Augsburg ist aktuell in einem Bürogebäude auf dem ehemaligen Fujitsu-Areal untergebracht. Bald steht ein Umzug an.

Plus Im Januar zieht das Corona-Impfzentrum in Augsburg innerhalb des Areals um. Dann wäre Platz für mehr Impfungen. Ob es klappt, hängt aber an anderen Faktoren.

Das Impfzentrum in der Bgm.-Ulrich-Straße zieht voraussichtlich in der Woche nach Dreikönig innerhalb des ehemaligen Fujitsu-Areals um. Allerdings soll der Umzug nicht wie ursprünglich geplant in ein anderes Bürogebäude auf dem ehemaligen Werksgelände erfolgen, sondern in eine frühere Fabrikhalle. Das bestätigte der städtische Impfkoordinator Bernhard Maurmeir auf Anfrage unserer Redaktion. Das künftig genutzte Gebäude soll es ermöglichen, die Impfkapazitäten aufzustocken, weil dort mehr Personen durchgeschleust werden können.

