Augsburg

07:00 Uhr

Corona beschert Augsburgs Hundeschulen einen riesigen Zulauf

Plus In der Pandemie haben sich mehr Menschen ein Tier zugelegt. Doch das macht Arbeit. Deshalb sind Hundeschulen und gar Hundekindergärten nun gefragt wie selten.

Von Andrea Wenzel

Tanja Reichert betreibt die Hundetagesstätte (Huta) Lillys Hundeliebe in Lechhausen. Rund 20 Tiere verschiedener Rassen betreut sie täglich gemeinsam mit Mitarbeiterin Suzan Uya in ihrer Gruppe. Zwischen 8.30 Uhr und 19 Uhr ist die Huta geöffnet. In dieser Zeit werden die Tiere unter anderem beim Gassigehen ausgelastet, lernen Ruhephase einzuhalten, sich zu benehmen und den Umgang mit anderen Tieren. Tanja Reicherts Dienste sind derzeit so gefragt, dass sie nicht mehr alle Anfragen sofort bedienen kann. "Es gibt derzeit eine Warteliste für den Hundekindergarten", sagt sie. Auch andere Hundeschulen und -betreuungen spüren enormen Zulauf.

