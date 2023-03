Corona-Bußgelder: Wer bekommt jetzt in Augsburg sein Geld zurück?

Plus Ein Gerichtsurteil macht den Weg für Rückzahlung frei. 40 Personen haben sich bereits an die Stadt Augsburg gewandt – mit bescheidenem Erfolg.

Während der Corona-Pandemie verhängte die Politik massive Einschränkungen. Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen und strenge Vorgaben beim Einkaufen gehörten dazu. Bei Verstößen drohten Bußgelder. Nicht jedem Bürger gefiel das Agieren der Politik. Manches Verbot war aus Sicht der Gerichte überzogen, wie sie im Nachhinein urteilten. Bestimmte Bußgelder können daher zurückgefordert werden. Jedoch gilt dies nur für vom Bundesverwaltungsgericht beanstandete Regelungen. Seit Kurzem kann die Rückzahlung beantragt werden. Rund 40 Menschen haben sich bislang an die Stadt gewandt, um ihr Geld zurückzubekommen. Die meisten scheitern.