Augsburg

17:30 Uhr

Corona-Demos in Augsburg bedeuten großen Aufwand für die Polizei

Wenn Tausende Corona-Kritiker samstags in Augsburg demonstrieren, ist regelmäßig ein Großaufgebot von Einsatzkräften für die Sicherheit nötig.

Plus Bei den Protestzügen der Corona-Kritiker durch Augsburg sorgt regelmäßig ein Großaufgebot von Einsatzkräften für Sicherheit. Die Polizei spricht von einem "Kraftakt".

Von Eva Maria Knab

Auch am vergangenen Samstag marschierten wieder Tausende Corona-Demonstrantinnen und -Demonstranten durch die Augsburger Innenstadt, diesmal rund 2200. Ein Großaufgebot der Polizei war im Einsatz, um den langen Zug zu begleiten und abzusichern. Die Corona-Kritiker sind in Augsburg seit Monaten samstags und montags unterwegs. Insbesondere die Großdemos an Samstagen seien für die Polizei "ein Kraftakt", sagt Pressesprecher Siegfried Hartmann vom Polizeipräsidium Schwaben Nord - auch wenn er betont, die normale Polizeiarbeit leide nicht darunter. Wie groß ist der Aufwand für die Sicherheit? Und welche Kräfte der Polizei sind gefordert?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen