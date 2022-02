Nicht nur für die Schimpansen: Zoo will trotz finanzieller Durststrecke neu bauen

Plus Die Einnahmeausfälle im Zoo Augsburg wegen Corona sind massiv. Trotzdem hat die Direktorin Hoffnung – und für die Schimpansen kommt die Hilfe im letzten Moment.

Besuchereinbruch, Investitionsstopp und ein rigider Sparkurs: Der Augsburger Zoo hat wegen Corona zwei harte Jahre hinter sich. Trotz der aktuell hohen Infektionszahlen setzt Direktorin Barbara Jantschke jetzt auf das Prinzip Hoffnung. Anlass sind die aktuellen Besucherzahlen. Im Januar lagen sie wieder auf dem Niveau vor der Pandemie. Deshalb sollen nun die lange aufgeschobenen Baupläne für ein neues Wirtschaftsgebäude realisiert werden. "Wir vertrauen darauf, dass sich die Lage bessert und wir das Projekt aus den Besuchereinnahmen finanzieren können", sagt Jantschke. Auch die mittlerweile tierschutzwidrige Schimpansenanlage wird umfassend modernisiert.