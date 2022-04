Augsburg

Corona: Die Freibadsaison in Augsburg verspricht wieder mehr Entspannung

Das Bärenkellerbad öffnet am 21. Mai.

Plus Die Zeit der Einschränkungen wegen Corona könnte vorbei sein. Das hat Vorteile beim Kauf von Tickets für Freibäder. Das sollten Besucher nun wissen.

Von Michael Hörmann

Stell dir vor, du gehst in ein städtisches Freibad - und es gibt keine Einschränkungen mehr. Zwei Jahre lang hatte die Corona-Pandemie den Badebetrieb stark beeinträchtigt. Die Zahl der Badegäste war reduziert, es gab festgelegte Badezeiten. Im Sommer 2022 könnte es anders aussehen. "Die aktuell verkündeten Lockerungen lassen hoffen, dass es keine Auflagen und Begrenzungen geben wird", heißt es beim Sport- und Bäderamt. Inwieweit dies zum Zeitpunkt der Öffnung der Freibäder der Fall sein werde, könne man allerdings nicht prognostizieren. Der Fahrplan, wann die Bäder geöffnet werden sollen, steht bereits. In einem Punkt gibt das Bäderamt Entwarnung: Dass die Wassertemperatur in den Hallenbädern kurzfristig wegen der hohen Energiekosten wird, ist auszuschließen.

