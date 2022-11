Corona: Die Stadt Augsburg registriert sieben neue Todesfälle

Aktuell sind 2350 Personen in Augsburg mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahlen gehen aus dem wöchentlichen Bericht hervor.

Corona hat für viele Menschen den Schrecken verloren. Das Virus bleibt dennoch ein Thema. Wöchentlich meldet die Stadt Augsburg ihre Zahlen. In dieser Woche fällt auf, dass es sieben neue Todesfälle gegeben hat.

Wie die Stadt am Feiertag informierte, gibt es in der zurückliegenden Woche insgesamt 911 neue Covid-19-Fälle. Darunter sind 236 neue Fälle in den zurückliegenden 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Augsburg, deren Bedeutung massiv zurückgegangen ist, liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI)aktuell bei 270,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen.

733 Personen sind in Augsburg an Corona gestorben

Insgesamt hat das Gesundheitsamt bisher fast 139.000 Infektionen mit dem Coronavirus in Augsburg gemeldet. Fast 136.000 Personen gelten als genesen, 2350 sind aktuell infiziert, 733 Personen sind gestorben.

Bei den verstorbenen Personen, die dem Gesundheitsamt zuletzt gemeldet wurden, handelt es sich um fünf Patienten der Jahrgänge 1926, 1933, 1938, 1940 und 1952 sowie zwei Patientinnen der Jahrgänge 1942 und 1948. Am 22. März 2020 wurde der erste Coronavirus-Todesfall in Augsburg bestätigt. Bislang gibt es 733 Tote. Bei den an oder mit einer Coronavirus-Infektion Verstorbenen handelt es sich um Patienten und Patientinnen, die zum Teil Vorerkrankungen hatten. Im Schnitt waren die Verstorbenen rund 80 Jahre alt. Laut Statistik waren es im Jahr 2020 insgesamt 203 Todesfälle, im Vorjahr dann 343 Tote und in diesem Jahr sind es bislang 187 Todesfälle.

