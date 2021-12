Augsburg

vor 48 Min.

Feuerwehrleute helfen an Weihnachten bei Corona-Tests in Augsburg

Corona-Tests sind in Augsburg auch an den Feiertagen möglich - auch die Feuerwehr hilft beim Testen.

Plus Angesicht der Omikron-Variante appelliert die Stadt an die Menschen, sich vor Feiertagsbesuchen unbedingt zu testen. Es gibt in Augsburg zahlreiche Testangebote.

Von Jörg Heinzle

Im vergangenen Jahr sprangen die Hilfsorganisationen kurzfristig ein. Weil die städtischen Testangebote über die Weihnachtsfeiertage geschlossen waren, boten Rotes Kreuz, DLRG und Johanniter in Augsburg Schnelltests an - allerdings nur für Angehörige von Menschen, die in Pflegeheimen lebten und für den Weihnachtsbesuch dort zwingend einen Test benötigten. Dieses Jahr sieht es ganz anders aus: Auch über Weihnachten bietet die Stadt Corona-Tests an, zudem sind die Feuerwehren als Tester im Einsatz - darüber hinaus gibt es inzwischen auch eine Vielzahl privater Anbieter, die an den Feiertagen testen. Die Stadt appelliert an die Menschen, das Testangebot vor Feiertagsbesuchen intensiv zu nutzen. Auch deshalb, weil mit der hoch ansteckenden Omikron-Variante die nächste, massive Corona-Welle droht.

