Augsburg

18:40 Uhr

Corona-Inzidenz in Augsburg liegt in Wirklichkeit bei 1650

Die Infektionszahlen in Augsburg gehen immer weiter nach oben.

Plus Die Schere zwischen statistischen und realen Corona-Werten geht immer weiter auf. Die Stadt Augsburg hofft, Rückstände bald aufzuarbeiten.

Von Stefan Krog

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Augsburg steigt faktisch immer weiter, auch wenn in der Statistik die Zahlen tendenziell weiter nach unten gehen. Das Robert-Koch-Institut meldete am Dienstag für Augsburg eine Inzidenz von 680,5. Realistisch ist nach Berechnungen des Gesundheitsamtes aber ein Wert von 1650. Wie berichtet kam es aufgrund der vielen Neuinfektionen, verstärkt durch Personalengpässe und Software-Probleme, seit einer Woche zu massiven Verzögerungen bei der Bearbeitung der Fallmeldungen. Das Gesundheitsamt hat zwar einen Überblick über die täglichen Neuinfektionen, bei der Bearbeitung der Fälle und ihrer Weitermeldung ans Landesamt für Gesundheit hakt es aber.

