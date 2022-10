Corona-Inzidenz steigt ebenso wie die Nachfrage nach Impfungen

Am Mittwoch liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Augsburg bei 551,5. Die Stadt empfiehlt Impfwilligen, einen Termin im Impfzentrum zu vereinbaren.

Die Zahl der Corona-Infizierten in Augsburg steigt weiterhin rasant an. Lag die Sieben-Tage-Inzidenz vor gut einer Woche laut Robert-Koch-Institut bei 353,5 und damit um knapp 150 höher als am Vortag, so meldet die Stadt an diesem Mittwoch einen Wert von 551,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Verantwortlich dafür sind 2014 neue Covid-19-Fälle in der vergangenen Woche, darunter – auch aufgrund von Nachmeldungen – allein 902 neue Infektionen in den vergangenen 24 Stunden. Aktuell gelten 3119 Personen als infiziert. Tatsächlich dürfte die Zahl noch um einiges höher liegen, da nicht alle Infektionen bemerkt werden und nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen. Nur diese fließen in die offizielle Statistik ein.

Augsburg bestellt mehr Corona-Impfstoff

Als Schutz vor Infektionen oder zumindest einem schweren Krankheitsverlauf gilt weiterhin das Impfen. Seit Kurzem steht für Auffrischimpfungen im Impfzentrum auch der neue angepasste Impfstoff von Biontech gegen die Virusvariante BA4/5 zur Verfügung. War im September die Nachfrage nach Impfungen noch schwach, so ist sie mittlerweile nach Angaben der Stadt stark angestiegen. Man habe die Bestellungen entsprechend erhöht.

Dennoch könne nicht garantiert werden, dass beim Impfen ohne Termin an der Hochschule alle, die eine Immunisierung wünschen, auch an die Reihe kommen. Wer lange Wartezeiten vermeiden und sichergehen möchte, dass die Impfung durchgeführt werden kann, sollte einen Termin im Impfzentrum an der Bürgermeister-Ulrich-Straße vereinbaren, empfiehlt die Stadt. Dort seien ausreichend Kapazitäten vorhanden.

Impflinge sollten sich auf das Coronavirus testen lassen

Impftermine für Kinder ab fünf Jahren und Erwachsene können online auf augsburg.de/impfen vereinbart werden oder telefonisch unter 0821/789-86894. Geöffnet ist das Impfzentrum montags bis freitags von 8 bis 15.30 Uhr. Impflinge werden gebeten, sich zuvor im Testzelt am Eingang auf das Coronavirus testen zu lassen.

An der Hochschule (Brunnenlechgäßchen 16, Foyer Grob Aircraft Auditorium) werden Personen ab zwölf Jahren ohne Termin immunisiert, ebenfalls Montag bis Freitag von 8 bis 15.30 Uhr. Angeboten werden hier ausschließlich Auffrischungsimpfungen mit Moderna und Biontech. (bau, AZ)