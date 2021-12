Corona-Kontrolle in Tram: Was, wenn man den Impfausweis vergessen hat?

Im öffentlichen Nahverkehr in Augsburg herrscht seit Ende November die 3G-Regel. Das wirft bei manchen Lesern Fragen auf.

Seit rund drei Wochen gilt im öffentlichen Nahverkehr die 3G-Pflicht. Bus und Tram darf also nur benutzen, wer nachweisen kann, dass er geimpft, genesen oder getestet ist. Wer bei einer der stichprobenartigen Kontrollen ohne 3G-Nachweis erwischt wird, muss 55 Euro Verwarngeld zahlen. Diese können allerdings nur Polizei oder Ordnungsdienst verhängen. Bei uneinsichtigen Fahrgästen oder im Wiederholungsfall kann auf 250 Euro erhöht werden. Was aber, wenn man seinen Nachweis, wie etwa das Impfbuch, vergessen hat mitzunehmen?

Diese Frage hatte ein Leser unserer Redaktion gestellt. Generell gilt, wer keinen 3G-Nachweis bei sich hat, darf den öffentlichen Nahverkehr nicht benutzen und muss an der nächsten Haltestelle aussteigen. In so einem Fall könne nämlich nicht zweifelsfrei beurteilt werden, ob der Impfausweis tatsächlich vergessen wurde oder ob es sich um eine Schutzbehauptung handelt, erklärt Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch. Zudem werde ein Verwarngeldverfahren eröffnet. Könne allerdings in dessen Verlauf der Nachweis erbracht werden, dass tatsächlich ein gültiges Impfzertifikat vorhanden sei, werde das Verfahren eingestellt, betont Pintsch.

Augsburg: Maskenpflicht auch an den Haltestellen?

Zugelassen sind im Übrigen nur die offiziell gültigen Nachweise für den Impf- oder Genesenen-Status sowie Schnelltests. Diese dürfen nicht älter als 24 Stunden sein. Sie müssen an einer Teststelle oder beim Arbeitgeber gemacht worden sein. Selbsttests ohne Nachweis sind nicht gültig. Ausgenommen von der Nachweispflicht sind Kinder unter sechs Jahren sowie Schüler und Schülerinnen, weil diese in den Schulen regelmäßig getestet werden.

Während in den Fahrzeugen des öffentlichen Nahverkehrs eine FFP2-Maskenpflicht gilt, herrscht offenbar bei manchen Bürgerinnen und Bürgern Verwirrung, ob aktuell auch an Haltestellen im Freien Masken getragen werden müssen. Schließlich war dies bereits einmal Vorgabe. Doch nun ist es anders. An Haltestellen im Freien gebe es keine FFP2-Maskenpflicht, heißt es vonseiten der Stadtwerke. Nachdem aber oftmals ein Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden könne, werde das Tragen einer Maske gemäß der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung empfohlen.

Lesen Sie dazu auch