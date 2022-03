Corona-Kritiker nehmen Kinder aus der Schule: Das ist verantwortungslos

Plus Kinder verdienen besondere Aufmerksamkeit, gerade im Kontext Corona. Dass in Augsburg manche unter den Ego-Trips verblendeter Eltern leiden müssen, macht fassungslos.

Die Corona-Pandemie hat so manche unschöne Wahrheit ans Tageslicht gebracht. Dazu zählt auch diese: In Augsburg sind wenige, aber doch zu viele Eltern so tief in den toxischen Sog aus Fehlinformation, Ignoranz und Sturheit geraten, dass sie ihre Kinder aus der Schule nehmen – und so bewusst das Wohl ihrer Kinder aufs Spiel setzen. Der Deckmantel, unter den sie auf ihrem Ego-Trip geschlüpft sind, ist ein lausiger Fetzen. Natürlich gibt es angenehmeres, als Masken zu tragen und Corona-Tests zu machen. Dies geschieht aber aus gutem Grund – und ist auf keinen Fall Grund genug, einem Kind dieses so wichtige soziale Umfeld vorzuenthalten.

