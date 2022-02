Corona lähmt Städtepartnerschaften: Von Augsburg geht es nicht mehr in die Welt

Plus Die Corona-Pandemie bremst die Augsburger Städtepartnerschaften nahezu komplett aus. Wie die Verantwortlichen wieder mehr Kontakte ermöglichen wollen.

Sieben auf einen Streich - der Spruch trifft auf Augsburgs Partnerstädte zu. Sieben sind es, verteilt auf drei Kontinente. Die internationalen Bande von Schwaben in die weite Welt bestehen seit mehreren Jahrzehnten. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind die Kontakte begrenzt. Gegenseitige Besuche finden nicht statt. Die Freundschaft leidet. Keine Person weiß es besser als Pia Schaller. Sie ist Fachbereichsleiterin Städtepartnerschaften im Referat von Oberbürgermeisterin Eva Weber.