Augsburg

vor 32 Min.

Lockerung der Corona-Maßnahmen bringt Normalität in Kitas – aber auch Risiken

Die Corona-Maßnahmen werden nun auch in den Augsburger Kitas gelockert. Das hat Auswirkungen auf das tägliche Arbeiten in den Einrichtungen.

Plus In Kitas darf nun wieder in gemischten Gruppen gearbeitet werden. Dadurch können die meisten Einrichtungen in Augsburg ihre Öffnungszeiten wieder ausweiten.

Von Miriam Zissler

Schon oft haben sich Kita-Leiterin Maria Marberger und ihr Team im Verlauf der Corona-Pandemie auf neue Regelungen einstellen müssen. Nun stehen wieder Veränderungen an: Ab Montag kann in Augsburgs größter Kindertagesstätte, der Kita St. Elisabeth in Lechhausen, gruppenübergreifend gearbeitet werden. In den vergangenen Monaten war aufgrund der geltenden Corona-Maßnahmen die Betreuung nur innerhalb einer Gruppe möglich. Diese Lockerung wird viel Normalität in den Kita-Alltag zurückbringen - sie birgt aber auch wieder ein höheres Infektionsrisiko.

