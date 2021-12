Corona-Protest: Demonstrationszug durch Augsburger Innenstadt geplant

Am Wochenende soll sich ein Demo-Zug gegen Corona-Maßnahmen durch die Augsburger Innenstadt bewegen. Start und Ziel sind neu. Es kommt zu Verkehrseinschränkungen.

In Augsburg wird auch am kommenden Wochenende gegen Corona-Maßnahmen demonstriert - anders als zuletzt jedoch nicht mehr im Rahmen einer stationären Kundgebung, sondern in Form eines Demonstrationszugs durch die Innenstadt. Wie Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, startet der Zug um 17 Uhr am Ulrichsplatz. Dort soll er um 19 Uhr auch enden.

Protest gegen Corona-Maßnahmen: Demonstrationszug ab Ulrichsplatz

Nach Angaben des Ordnungsreferenten führt die angezeigte Route unter anderem über die Maximilianstraße, den Königsplatz, den Oberen sowie den Unteren Graben. Für den Zeitraum des Zugs müsse mit Verkehrseinschränkungen gerechnet werden, so Pintsch. Der Veranstalter habe bis zu 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angekündigt. Diese Zahl erachte man aufgrund der Erfahrungen aus den jüngsten Corona-Demos als "realistisch".

900 Teilnehmer? Verkehrseinschränkungen in Augsburger Innenstadt

Seit Ende November finden in Augsburg wieder organisierte Protestveranstaltungen gegen Corona-Maßnahmen statt, allen voran gegen die Impfpflicht im Gesundheitswesen. Schwerpunkt der Veranstaltungen war zunächst der Rathausplatz. Da sich der Zulauf deutlich erhöhte, wurde eine als "Offenes Mikrofon" titulierte Kundgebung am vergangenen Wochenende auf das weitläufigere Plärrergelände verlegt. Es kamen rund 700 Menschen. Der erneute, vom Veranstalter angestrebte Wechsel auf den zentraleren Ulrichsplatz war laut Pintsch "nach Einschätzung von Polizei und Versammlungsbehörde auf Grundlage der bisher vorliegenden Erkenntnisse möglich".

