Corona-Regeln: Augsburger Zoo verfehlt sein Besucherziel

Mit über 480.000 Gästen kamen 2021 zwar mehr Besucher in den Augsburger Zoo als im Jahr zuvor. Dennoch zieht Chefin Barbara Jantschke eine gemischte Bilanz.

Auch in Zeiten der Pandemie ist der Augsburger Zoo einer der großen Besuchermagneten in der Stadt. Zoodirektorin Barbara Jantschke sagt, das Jahr 2021 sei etwas besser gelaufen als 2020. "Aber wir sind natürlich noch sehr weit von den Zahlen der Vor-Corona-Zeit entfernt." Vor allem eine Vorschrift hat dem Zoo einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Corona-Regeln bescherten dem Augsburger Zoo Besucherverluste

Nach Angaben der Zoochefin war die Einführung der 2G-plus-Regelung über ein paar Wochen hinweg mit massiven Besucherverlusten verbunden. Vor allem im November und Dezember sei der Einbruch spürbar gewesen. Deshalb sei das Ziel von einer halben Million Besucher im vergangenen Jahr knapp verfehlt worden. Mit 482.000 Besuchern zählte der Zoo jedoch 40.000 Gäste mehr als im Jahr zuvor, dem ersten Jahr der Pandemie. Zum Vergleich: 2019 waren es 718.490 Personen, die den Zoologischen Garten am Brehmplatz besuchten.

Derzeit ist die sogenannte Hotspot-Regelung in Bayern ausgesetzt, damit sei die akute Gefahr für eine erneute Zooschließung gebannt, so Jantschke, wobei sich alles in den nächsten Tagen und Wochen wieder ändern könne. Aktuell gilt für den Besuch weiterhin die 2G-Regelung mit Maskenpflicht in geschlossenen Räumen (Tierhäuser, Toiletten, Zoogaststätte) sowie in Außenbereichen, wenn ein Abstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann. Tagesaktuelle Regeln im Zoo findet man auf der Homepage https://www.zoo-augsburg.de/