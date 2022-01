Augsburg

20:42 Uhr

"Corona-Spaziergänger" spielen Katz und Maus mit Polizei

Plus Nach Schätzungen der Polizei beteiligten sich am Samstagabend mindestens 2000 Menschen an dem Protestzug durch die Innenstadt. Nicht alle hielten sich an die Anweisungen der Sicherheitskräfte, die eine Marschroute für die "Corona-Spaziergänger" vorgeben wollten.

Von Eva Maria Knab

Am sogenannten Corona-Spaziergang durch die Augsburger Innenstadt am Samstagabend haben nach Schätzungen der Polizei rund 2000 bis 2500 Menschen beteiligt. Nach Angaben von Polizeisprecher Markus Trieb verhielten sich nahezu alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des unangemeldeten Protestzuges friedlich, vereinzelt habe es jedoch Zwischenfälle gegeben. Ein Teil der Corona-Spaziergänger hielt sich auch nicht an die vorgegebene Marschroute der Sicherheitskräfte. Rund zweieinhalb Stunden entwickelte sich mitten in der Innenstadt ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Demonstranten und Polizei, die die "Spaziergänger" in geordnete Bahnen lenken wollte.

