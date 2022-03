Augsburg

06:26 Uhr

"Probleme werden unterschätzt": Corona-Untertyp BA.2 greift um sich

In Augsburger Laboren werden Proben von Corona-Tests untersucht. Derzeit ist die Omikron-Variante BA.2 auf dem Vormarsch.

Plus Der ansteckendere Omikron-Subtyp BA.2 macht in Augsburg bereits rund die Hälfte aller Corona-Fälle aus. Welche Veränderungen das Uniklinikum beobachtet.

Von Max Kramer

Lange sah es so aus, als träfen die Prognosen zu Omikron zu. Schnell sollten sie zunächst hochgehen, die Infektionszahlen, und dann Richtung Frühling genauso schnell wieder runter. Tatsächlich rauschte die Inzidenz in Augsburg nach unten, seitdem sie Mitte Februar ein Plateau knapp über der 2000er-Marke erreicht hatten. Doch inzwischen ist der Abwärtstrend beendet. Die Zahlen steigen wieder – langsam zwar, aber der Trend ist eindeutig. Und hier kommt offenbar BA.2 ins Spiel. Der Untertyp der Omikron-Variante ist ansteckender als alles, was wir bislang von Corona kannten – und hat inzwischen auch Augsburg voll erreicht.

