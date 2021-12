Corona-Tests negativ: Die Augsburger Stadtbücherei öffnet wieder

Nach Quarantäne-Fällen musste die Stadtbücherei in Augsburg schließen. Am Mittwochabend kam Entwarnung.

Aufgrund von Quarantäne-Fällen hatte die Stadtbücherei am Ernst-Reuter-Platz am Dienstagnachmittag kurzfristig schließen müssen. Am Mittwochabend konnte die Quarantäne-Anordnung allerdings aufgehoben werden. Die Stadtbücherei hat ab Donnerstag somit wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Mittwochmittag in Augsburg: Vor der Glasschiebetüre der Augsburger Stadtbücherei hat sich ein halbes Dutzend Menschen versammelt. "Mist, geschlossen", sagt eine Frau Mitte 30, während sie das Schild am Eingang betrachtet. Darauf ist zu lesen, dass die Stadtbücherei bis voraussichtlich 23. Dezember geschlossen bleiben muss. "Ich wollte für meine Kinder eigentlich einen Film ausleihen, 'Fack ju Göhte 2'." Eine Belohnung, für den braven Nachwuchs daheim, wie sie erklärt. Vom "Geschlossen"-Schild macht sie ein Beweisbild mit ihrem Handy. "Dass die Kids mir das auch wirklich glauben." Ein anderer Mann steht wenige Augenblicke später ebenfalls entgeistert vor verschlossener Tür. "Ich muss Bücher abgeben, die sind schon überfällig", erzählt er. "Na ja, Corona halt, da kann man nix machen. Dann lese ich sie halt noch mal."

Derzeit kein Handlungsbedarf für Besucher

Am Dienstagnachmittag hatte die Stadtbücherei am Ernst-Reuter-Platz aufgrund mehrerer Quarantäne-Fälle bei Beschäftigten kurzfristig schließen müssen. Die Stadt teilte noch am selben Tag mit, dass für Besucherinnen und Besucher im Moment kein Handlungsbedarf bestehe und sie zeitnah über den Zeitraum der Schließung informieren werde. Am Mittwochabend konnte die Stadt schließlich Entwarnung geben. Die Quarantäne-Anordnungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten wieder aufgehoben werden - ab Donnerstag ist die Stadtbücherei wieder geöffnet. Dort gelten seit einigen Wochen strenge Vorschriften. Seit Ende November gilt in der Stadtbücherei 2G - Zugang erhalten somit also nur geimpfte und genesene Personen. Zudem ist dort bereits seit Anfang November das Tragen einer FFP2-Maske wieder Pflicht.

Kurt Idrizovic, Vorstandsmitglied im Freundeskreis der Bücherei, bedauerte die Schließung der Stadtbücherei. Die Einrichtung werde gebraucht. Sie sei ein "wichtiger Ort" für viele Menschen in Augsburg, sowohl ein Bildungsort als auch ein Ort des sozialen Austauschs. Er war froh, dass sie so bald wieder öffnen könne.

Die Stadtteilbüchereien in Lechhausen, Haunstetten, Kriegshaber sowie der Bücherbus waren von der Schließung nicht betroffen. Hier gelten die regulären Öffnungszeiten bis einschließlich 23. Dezember.