Augsburg

Corona-Testzentren fehlen die Kunden – Betreiber kämpfen mit Ungewissheit

In dieser früheren Videothek in Augsburg in der Wertachstraße ist heute eine Corona-Teststation.

Plus Die Corona-Testzentren prägten in Augsburg das Stadtbild. Nun gehen die Besucherzahlen zurück – und die Betreiber müssen umdenken.

Von Rafaela Leirich

Ugur Maras betrieb bis vor Kurzem zwei Corona-Teststationen in Augsburg, darunter eine in der Zollernstraße in Oberhausen, unweit des Josefinums. Derzeit, berichtet er, hätten die Zentren aber Betriebsurlaub. Seit den neuen staatlichen Regelungen für Corona-Teststationen rechne sich das Geschäft nicht mehr. Eigentlich liegt Maras' beruflicher Schwerpunkt ohnehin woanders: Er betreibt eine Werbeagentur. So wie dem 30-Jährigen geht es vielen Betreibern von Corona-Teststationen in Augsburg. Sie haben unterschiedlichste berufliche Hintergründe. Wie es mit ihren Testbetrieben weitergeht, ist oft nicht klar.

