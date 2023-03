Fallende Mieten für Läden: Corona und Inflation haben Folgen für Innenstädte

Die Mietpreise für Ladenlokale in Augsburg sind deutlich gesunken. Das trifft Immobilienbesitzer und hat Konsequenzen für das Stadtbild – im Positiven wie im Negativen.

In den vergangenen drei Jahren hat sich das Gesicht vieler bayerischer Innenstädte spürbar verändert. Händler und Gastronomen mussten insbesondere während der Corona-Krise den Betrieb einstellen und Handelsketten dünnten ihr Filialnetz aus. In Augsburg haben sich unter anderem Bonita, Esprit oder H&M aus der Annastraße verabschiedet. Mit den Insolvenzen von Galeria und Peek&Cloppenburg hält die angespannte Lage an. Für Kundinnen und Kunden bedeutet das mehr Wechsel und neue Geschäfte, für die betroffenen Immobilienbesitzer finanzielle Einbußen.

Um die Karstadt-Filiale in Augsburg zu halten, hat Immobilienbesitzer Solidas dem Konzern einen Mietpreisnachlass von rund 20 Prozent eingeräumt und Flächen zurückgenommen, die nun in Eigenregie und eigene Kosten neu belebt werden müssen. Der Immobilienentwickler ist dabei kein Einzelfall. Die Mietpreise für Ladenlokale in Innenstädten sind generell in bayerischen Städten teils deutlich nach unten gerauscht. In Münchens Toplagen sank der Mietpreis von 410 Euro pro Quadratmeter vor Corona auf jetzt 280 Euro ab. In Augsburg ist die Entwicklung ebenfalls deutlich.

Mietpreise für Läden in Augsburg deutlich gesunken

Mussten Mieter im Frühjahr 2020 für einen etwa 60 Quadratmeter großen Laden in bester Lage im Schnitt noch 64,83 Euro pro Quadratmeter bezahlen, sind es jetzt 46,70 Euro. Bei größeren Ladeneinheiten (rund 150 Quadratmeter) sank die Miete im gleichen Zeitraum von 47,83 Euro auf nunmehr 33 Euro, ergibt eine aktuelle IVD-Analyse. Werte, wie sie zuletzt um die Jahre 2015/2016 galten.

Mazda Tierhold hatte 2021 einen Showroom in der Annastraße. So wurde ein Leerstand überbrückt. Foto: Ulrich Wagner

"Mit diesen Preisen ist Augsburg weiter bezahlbar", stuft Stephan Kippes, Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts, ein. Dies sorge dafür, dass Leerstände noch gut nachbesetzt werden könnten. Zum Vergleich: In einigen anderen bayerischen Städten liegen die Mieten deutlich über dem Augsburger Niveau. Würzburg gibt Kippes mit 80 Euro je Quadratmeter an. München rangiert in Top-Lagen im Schnitt aktuell bei 280 Euro. Ingolstadt liege mit "sehr günstigen" 21 Euro dafür deutlich vor Augsburg.

Kürzere Mietverträge sorgen für mehr Wechsel in Augsburgs Innenstadt

Die sinkenden Mietpreise haben weitere Effekte: Weil Mieten in 1a-Lagen zuletzt deutlich günstiger geworden seien, könnten Geschäfte aus Randlagen in die zentrale Innenstadtlage ziehen, so Experte Kippes. Eine Zentralisierung des innerstädtischen Handels würde sich damit fortsetzen. Auch der Trend zu kürzeren Mietzeiträumen bringe Veränderungen mit sich. "Kürzere Mietverträge sorgen unter Umständen für mehr Wechsel der Geschäfte", so Kippes. Umgekehrt würden günstigere Mieten und kürzere Vertragslaufzeiten das Risiko für Händlerinnen und Händler senken und sie überhaupt zu einer Geschäftseröffnung bewegen.

Finden sich keine klassischen Nachmieter für ein Ladenlokal, werden diese auch einmal zu Kitas umfunktioniert oder zu einem Showroom für ein Autohaus. In Augsburg war zuletzt Mazda mit einer solchen Zwischennutzung in der Annastraße vertreten. Die Stadt vermietet ihre Immobilien gerne an Pop-up-Stores. Noch bis 29. März nutzt der Zoll dieses Angebot. Immobilien, die in anderen Städten jetzt durch die Schließung einiger Galeria-Filialen bald leer stehen werden, brauchen ebenfalls neue Nutzungskonzepte. In Augsburg wurde zuletzt das K&L-Gebäude in mehrere kleinere Einheiten aufgeteilt und neu vermietet.