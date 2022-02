Augsburg

Gipfel der Corona-Welle: Fast vier Prozent aller Augsburger sind jetzt infiziert

Plus Aktuell sind etwa 3,8 Prozent aller Augsburger positiv auf Corona getestet. Das macht sich auch an der Uniklinik bemerkbar – deren Chef macht dennoch einen entspannten Eindruck.

Von Stefan Krog

Die Infektionszahlen in Augsburg nehmen zwar weiter zu, allerdings scheint die fünfte Welle der Corona-Pandemie etwas an Schwung zu verlieren. Das städtische Gesundheitsamt ging am Montag von einem Inzidenzwert von 2150 aus. Damit pendelt der Wert seit etwa einer Woche um die Marke von 2000. Aktuell habe man mit großer Wahrscheinlichkeit den Gipfel der Corona-Welle erreicht, so das Gesundheitsreferat. Dafür spreche auch, dass die Positiv-Rate der PCR-Tests in Bayern stagniere. Allerdings spielten statistische Verzerrungen wie ein Verzug bei Meldungen beim aktuelle Lagebild auch noch eine Rolle. Sollte der Gipfel tatsächlich erreicht sein, sei ein zügiger Rückgang wahrscheinlich, wie der Blick in andere Länder zeigt, so das Gesundheitsreferat. Mit knapp 11.500 offiziell registrierten Infizierten sind momentan rund 3,8 Prozent der Augsburger Bevölkerung corona-positiv.

