Creativmesse kommt im März nach Augsburg

Das Angebot der Creativmesse in Augsburg richtet sich an Hobby-Designer und Bastelfans. Was geboten ist.

Die Creativmesse kommt nach Augsburg. Von 8. bis 10. März lädt sie alle Hobby-Designerinnen, Bastler und Handarbeits-Fans auf das Messegelände Augsburg ein. Hier können Besucherinnen und Besucher auf rund 8000 Quadratmetern "in Perlen tauchen, in Stoffen baden, in Applikationen wühlen, oder Dekoartikeln entdecken", heißt es in einer Mitteilung. Auch das Thema Upcycling steht auf dem Programm und es gibt Bastel-Angebote für Kinder ab drei Jahren. Bisher war die Messe in München zu Hause und hat nun in Augsburg eine neue Heimat. Tickets gibt es online unter www.eventim.de. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet elf Euro, Kinder zwischen vier und 13 Jahren zahlen fünf Euro, ab 14 Jahren neun Euro. Weitere Infos unter www.creativmesse.de (nist)

