Creativmesse lädt "Do it yourself"-Fans ins Messezentrum ein

Erstmals findet in Augsburg die Creativmesse statt. Sie spricht von 8. bis 10. März Hobby-Designerinnen, Bastler, Handarbeiterinnen und Fashionfans an.

120 Aussteller bieten von 8. bis 10. März in der Schwabenhalle auf dem Messegelände an, was Fans von "Do it yourself", also dem Selbermachen, anspricht: Von Perlen über Stoffe und Applikationen bis hin zu Dekoartikeln ist jede Menge geboten, so der Veranstalter. Dazu gibt es unter anderem Tipps fürs fantasiereiche Pimpen von Artikeln von der Stange oder Upcycling.

Gezeigt werden verschiedene Materialien und Techniken – auch in Workshops. Am Freitag geht es beispielsweise beim Institut für textile Anwendung um recycelte Textilien. Am Samstag erfahren Besucherinnen und Besucher im Repair Café, wie sie Dinge wieder instand setzen können, und am Sonntag dreht sich an der Töpferscheibe alles um Keramikarbeiten. Auch jahreszeitlich passende Themen stehen auf dem Programm: Tik-Tok-Influencerin Katharina Tarta KT Crafts faltet mit Besucherinnen und Besuchern am Samstag Origami-Osterkörbchen. Die Creativmesse findet erstmals in Augsburg statt. Bisher war sie in München zu Hause.

Tickets für die Creativmesse in Augsburg gibt es online

Die Messe ist Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag endet sie um 17 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 11 Euro, Kinder bis 13 Jahre zahlen fünf, Jugendliche neun Euro. Kinder unter drei Jahre sind frei, ein Nachmittagsticket kostet sieben Euro. Karten gibt es online unter www.eventim.de. Weitere Informationen unter www.creativmesse.de.

Da am Samstag parallel die Ausbildungsmesse "Fit for Job" und ein Heimspiel des FCA stattfinden, empfiehlt die Messe, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen (Straßenbahnlinie 3 bis Bukowina-Institut und ein kurzer Fußweg oder Buslinie 41 bis Messezentrum), um möglicherweise "herausfordernde Verkehrs- und Parksituationen" zu vermeiden. (nist)

