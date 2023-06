Augsburg

CSD-Teilnehmer in Augsburg verprügelt: Fünf Jugendliche müssen vor Gericht

Beim Christopher Street Day im vergangenen Jahr in Augsburg kam es zu einem gewaltsamen Übergriff auf Teilnehmende. Der Fall wird jetzt vor dem Augsburger Amtsgericht aufgerollt.

Plus Als ihre Opfer am Boden lagen, sollen sie auf sie eingetreten haben. Die Tat beim CSD 2022 in Augsburg sorgte für Entsetzen. Bald stehen fünf Jugendliche vor Gericht.

Rund 4500 Menschen haben beim diesjährigen Christopher Street Day in Augsburg gemeinsam gefeiert. Es war eine bunte, fröhliche Parade, bei der für Akzeptanz aller Lebensformen demonstriert wurde. Im vergangenen Jahr wurde der CSD von einem brutalen Zwischenfall überschattet. Ein gewalttätiger Übergriff auf Teilnehmende sorgte für Entsetzen. Die Tatverdächtigen konnten bald ermittelt werden. Kommende Woche müssen sich nun fünf Jugendliche vor dem Amtsgericht Augsburg verantworten.

Den Jugendlichen, mittlerweile zwischen 16 und 18 Jahre alt, wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Nachdem der CSD im Juni 2022 seinem Ende entgegengegangen war, sollen sie im Bereich des Königsplatzes zunächst Teilnehmende der Parade verbal provoziert haben. Wie die Polizei damals berichtete, handelte es sich um lautstarke homophobe Äußerungen. Laut Anklage entriss einer von ihnen einer Teilnehmerin die Regenbogenfahne und rannte damit davon.

