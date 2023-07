CSD-Teilnehmer verprügelt: Fünf Jugendliche werden für Gewalttat verurteilt

Ein trauriges Ende hatte der Christopher Street Day 2022 in Augsburg genommen. Jugendliche verprügelten Teilnehmer der Parade. Dafür wurden sie nun verurteilt.

Die Verhandlung fand aufgrund ihres jungen Alters hinter verschlossenen Türen statt: Fünf Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren mussten sich am Donnerstag vor dem Jugendschöffengericht verantworten. Sie sollen beim Christopher Street Day in Augsburg im vergangenen Jahr eine Teilnehmerin und einen Teilnehmer der Parade geschlagen und auf sie eingetreten haben. Den jungen Männern, die meisten mit Migrationshintergrund, wurde gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Der CSD, bei dem für Gleichberechtigung und Akzeptanz aller Lebensformen demonstriert wird, hatte im Juni 2022 ein bitteres Ende genommen. Rund 3000 vor allem junge Menschen waren in die Augsburger Innenstadt gekommen, um bei der bunten und fröhlichen Parade zu feiern. Die Veranstaltung verlief friedlich. Die Polizei musste nur mal einschreiten, weil ein paar Teilnehmer in den Herkulesbrunnen gestiegen waren, um sich an jenem heißen Tag abzukühlen. Als der Umzug seinem Ende entgegenging, kam es im Bereich des Königsplatzes zu hässlichen Szenen.

Prozess in Augsburg um Gewalttat beim CSD

Die Angeklagten sollen CSD-Teilnehmer verbal provoziert haben. Wie die Polizei damals berichtete, handelte es sich um lautstarke homophobe Äußerungen. Es blieb nicht bei der Pöbelei. Einer der jungen Männer soll einer 19-jährigen Teilnehmerin die Regenbogenfahne entrissen und damit davongerannt sein. Die Frau holte den Dieb ein, beide rangelten um die Fahne. Die Angeklagten sollen auf die junge Frau eingeschlagen und, als sie am Boden lag, auf sie eingetreten haben. Als ein damals 16-Jähriger dem Opfer helfen wollte, habe er laut Anklage ebenfalls Schläge kassiert. Auch er ging demnach zu Boden, auch auf ihn wurde eingetreten. Anschließend soll einer der Angeklagten die Fahne auf die am Boden liegende 19-Jährige geworfen haben und mit den weiteren Angeklagten geflohen sein. Da die Polizei den Königsplatz videoüberwacht, gab es von der Tat Aufnahmen.

Wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der gefährlichen Körperverletzung übernahm der Staatsschutz die Ermittlungen. Die Beamten ermittelten zunächst neun mutmaßliche Tatbeteiligte, darunter auch Kinder im Alter von zwölf bis 13 Jahren. Da sie aufgrund des jungen Alters noch strafunmündig sind, standen nun am Donnerstag lediglich fünf junge Männer vor Gericht. Sie alle zeigten sich in der Hauptverhandlung geständig, wie das Amtsgericht mitteilte.

Richterin Silvia Huber verurteilte das Quintett zu jeweils 36 Stunden gemeinnützigen Hilfsdiensten und zu Gesprächsweisungen zum Thema "männliche Identität in Gruppenprozessen". Der inzwischen 17-Jährige, der die Fahne damals entrissen hatte, muss zusätzlich für eine Woche in den Dauerarrest. Für das Gericht war er kein Unbekannter. Wegen eines anderweitig bestehenden Haftbefehls hatte er schon mal in Untersuchungshaft gesessen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Für die beiden Opfer hatten die Angriffe offenbar schwere Folgen. Der Anklage zufolge erlitt die junge Frau Hämatome, Kopfschmerzen und Schwindelgefühle. Sie leide seitdem unter Angstzuständen. Der Jugendliche trug demnach ebenfalls Hämatome davon sowie einen Schnitt an der linken Lippe, eine Kieferschwellung und Kopfschmerzen. Ihn sollen seit der Tat Schlafstörungen plagen.