CSU-Neujahrsempfang: OB Weber wünscht sich "Stadt der Chancen"

Die CSU-Stadtratsfraktion hat ihren traditionellen Empfang im Rathaus gegeben. Dabei waren auch nachdenkliche Töne zu hören.

Der Januar ist für die politischen Parteien traditionell der Monat der Rück- und Ausblicke auf ihre Arbeit. Den Auftakt machte am Samstag die CSU-Stadtratsfraktion mit ihrem Neujahrsempfang im Augsburger Rathaus. Als Gastrednerin, auch im Zeichen der anstehenden Landtagswahlen im Oktober, trat Landtagspräsidentin Ilse Aigner ( CSU) ans Mikrofon.

Der Empfang im Oberen Fletz des Rathauses war gut besucht, die Stühle waren bis auf den letzten Platz besetzt. Fraktionsvorsitzender Leo Dietz sprach bei seiner Begrüßungsrede gar von einer "grandiosen Resonanz" der Mitglieder.

Der Neujahrsempfang der CSU Stadtratsfraktion Augsburg im Rathaus war sehr gut besucht. Foto: Bernd Hohlen

Diez sprach von einem schwierigen und herausfordernden Jahr 2022. "Mit einem Gefühl, eine Krise bewältigt zu haben, führte der Weg direkt in die nächste", sagt er. Er erinnerte an die schwierigen Bedingungen, welche die noch nicht überstandene Corona-Pandemie, das große menschliche Leid in der Ukraine und die damit einhergehenden Auswirkungen wie weltweit gestörte Lieferketten, Inflation sowie die Gas- und Strompreiskrise auch für Augsburg bedeutet hätten.

"Machen, bauen, konstruieren, verbessern und gestalten

Im Ausblick auf das anstehende Jahr sagt Dietz, mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 habe die Stadtregierung einen soliden und ausgeglichen Haushalt in schwierigen Zeiten aufgestellt. Dabei gelte es, das große Ganze für die Stadt ebenso im Blick zu behalten, wie die Stadtteile. Er zählte Projekte wie die Fortführung der Bädersanierung, die Sanierung der Dominikanerkirche für ein mögliches römisches Museum, aber auch die Errichtung des Feuerwehrhauses in Haunstetten und die geplante Feuerwache West auf. "Wir machen, bauen, konstruieren, verbessern und gestalten", lobte er die Arbeit der CSU-Fraktion vor den Mitgliedern und Gästen.

Oberbürgermeisterin Eva Weber stimmte die Zuhörer auf einen Aufbruch ein. Foto: Bernd Hohlen

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sagte, das abgelaufene Jahr habe viele Selbstverständlichkeiten infrage gestellt. Plötzlich sei der Friede nicht mehr selbstverständlich, das Klima stelle unsere Lebensweise infrage. Es sei nicht einmal mehr selbstverständlich, dass Strom aus der Steckdose kommt. "Nie war unsere Welt weniger selbstverständlich als heute", so die Oberbürgermeisterin.

Stadtverwaltung soll ermöglichen statt verhindern

Augsburg werde auf die Herausforderungen mit Mut und Zuversicht reagieren, sagte Weber. "Ich glaube, wir brauchen echte inhaltliche Veränderungen", so die Oberbürgermeisterin. "Raus aus der Überregulierung, raus aus der Überbürokratie", kündigte sie an. Man wolle das Leben für alle leichter machen "die den Laden am Laufen halten". "Für die Stadtverwaltung heißt das ermöglichen, statt verhindern", kündigte sie an. "Stadt der Chancen" gab sie als Losung für die kommende Zeit aus.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner erfüllte auch gemeinsame Selfie-Wünsche der CSU-Mitglieder. Foto: Bernd Hohlen

Auch Parlamentspräsidentin Ilse Aigner betonte, die Welt sei nicht mehr dieselbe wie vor einem Jahr. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg sprach Aigner von einer Systemfrage, die nicht nur die Ukraine betreffe. "Moralweltmeister zu sein wird nicht reichen", sagte sie. Es gelte jetzt zu zeigen, dass die Demokratie das beste System ist. Die Krisen seien eine Herausforderung, die zu meistern sei. "Bayern ist ein starkes Land und Augsburg eine Perle", rief sie und traf damit offenbar den Nerv der Zuhörer, die dafür heftig applaudierten.