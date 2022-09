CSU nominiert Leo Dietz als Landtagskandidaten

Der Vorsitzende der Stadtratsfraktion hat gute Chancen auf den Sprung ins Parlament. Offen ist, wie es dann im Rathaus weitergeht.

CSU-Stadtratsfraktionschef Leo Dietz geht nun offiziell als Landtags-Direktkandidat für die CSU im Stimmkreis Augsburg-West ins Rennen: Er wurde am Donnerstagabend bei der parteiinternen Delegiertenversammlung erwartungsgemäß gewählt. Dietz kam ohne Gegenkandidaten auf 76 von 79 gültigen Delegiertenstimmen. Damit hat er gute Chancen, in den Landtag einzuziehen, weil die CSU bei Landtagswahlen in den beiden Augsburger Stimmkreisen bisher meist das Direktmandat holte. Dietz tritt bei der Landtagswahl als Nachfolger des Abgeordneten Johannes Hintersberger an, der seinen Rückzug angekündigt hatte. Hintersbergers Tochter Ruth Hintersberger hatte zunächst auch Interesse bekundet, zog im Juli dann aber zurück (wir berichteten).

Dietz sagte, angesichts der Zusammenballung von Krisen sei Stabilität wichtig. Dafür stehe die CSU. Zentral dafür sei eine stabile Wirtschaft, was die Kernkompetenz seiner Partei sei. "Wir müssen in der Krise, von der wir nicht wissen, wie lange sie dauert, eine Dynamik schaffen, die unseren Lebensstandard sichert", so Dietz. Angesichts der aktuellen Nachwirkungen von Corona und der aktuellen Energiekrise müsse es schnelle Lösungen geben, und zwar für die Arbeitgeber- wie für die Arbeitnehmerseite.

Wahlkämpfer und Koalitionär

Bislang lässt Dietz offen, ob er im Fall einer Wahl in den Landtag den Fraktionsvorsitz im Augsburger Stadtrat abgeben oder beibehalten würde. Spannend dürfte in jedem Fall werden, wie er als CSU-Kandidat im Landtagswahlkampf Kante gegen die Grünen zeigen möchte, die der CSU bei der Landtagswahl in Augsburg vor vier Jahren einigermaßen nahe kamen. Denn gleichzeitig muss er – Wahlkampf hin oder her – als CSU-Fraktionsvorsitzender das schwarz-grüne Bündnis im Rathaus weiter am Laufen halten.

Zweiter Anlauf für den Landtag

Dietz hatte schon 2013 Ambitionen gezeigt, über die Liste in den Landtag zu kommen, scheiterte aber. Damals lag sein Einstieg in die Politik fünf Jahre zurück. Seitdem hat der Gastronom mit den zusammengebundenen Haaren, auch dank taktischem Kalkül, einen steilen Aufstieg in der Partei hingelegt. Seit 2020 ist er Fraktionsvorsitzender im Stadtrat.

Bei der Delegiertenversammlung wurde Landrat und Bezirkstagspräsident Martin Sailer (CSU) auch als Direktkandidat für den Bezirkstag nominiert.

Aktuell stellen sich die Augsburger Parteien für die Landtagswahl auf. Am Freitagabend wird die CSU im Augsburger Osten wohl Andreas Jäckel wieder als Direktkandidaten nominieren. Die Grünen wollen kommende Woche ihre Direktkandidaten bestimmen – Cemal Bozoglu und Stephanie Schuhknecht haben bereits signalisiert, weitermachen zu wollen. Die SPD folgt dann im Oktober. In Augsburg-West will Florian Freund, Vorsitzender der Sozialfraktion im Stadtrat, Direktkandidat werden. Im Augsburger Osten gab es zuletzt zwei Interessenten bei der SPD.