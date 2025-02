CSU und Freie Wähler machen Geld für die Region locker

Die Regierungsfraktionen von CSU und Freien Wählern im Landtag wollen Geld für Wissenschaft, Forschung und Soziales in die Region Augsburg holen. Alljährlich dürfen in Bayern die Fraktionen selbst über die Verwendung eines Teils des Haushalts bestimmen - insgesamt umfassen die so genannten Regierungsinitiativen mehr als 90 Millionen Euro im Haushalt 2025. In die Region Augsburg fließen in diesem Jahr knapp eine Million Euro. Die Augsburger CSU-Abgeordneten Leo Dietz und Andreas Jäckel sowie der FW-Abgeordnete Anton Rittel (Augsburg Land Süd) erklärten, die Fraktionen setzten so eigene politische Akzente.

In Augsburg gehen 250.000 Euro in den Flughafen. Im Rahmen eines bayernweiten Projekts soll ein Netzwerk an Lademöglichkeiten für Elektro-Flugzeuge entstehen (insgesamt 1,09 Millionen Euro). 125.000 Euro gehen an die Frauenpension Augsburg des SkF (Übergangswohnheim für obdachlose Frauen). Mit 150.000 Euro wird die Einrichtung eines Lehrstuhls für Sicherheitspolitik an der Uni Augsburg unterstützt. Für eine Wildhecke in der Frischluftschneise zwischen Gersthofen und Augsburg sollen 40.000 Euro fließen. Über die Fraktionsinitiativen wird seit Dienstag im Haushaltsausschuss des Landtags beraten.