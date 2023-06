Augsburg

CSU und Grüne möchten Geld für das römische Museum gewinnen

Seit Dezember 2012 ist das Römische Museum am Standort in der Dominikanergasse geschlossen.

Plus Die Koalition in Augsburg lotet aus, was Bund und Land an Unterstützung geben könnten. Die Standortfrage für den Neubau des römischen Museums wird jedoch ausgeklammert.

Von Michael Hörmann

Die Stadt Augsburg mit einer mehr als 2000-jährigen Geschichte hat ein gravierendes Problem: Sie hat kein adäquates Museum, in dem die ungezählten Römerfunde ausgestellt werden können. Das Zeughaus gilt lediglich als Übergangslösung, weil das Römische Museum in der Dominikanergasse seit Jahren geschlossen ist. Im Dezember 2012 kam wegen Baumängeln das Aus. Ein neues Museum soll her, sagt die Politik. Nun will die schwarz-grüne Koalition im Augsburger Rathaus das Thema voranbringen.

Grüne und CSU wollen ausloten, in welcher Höhe staatliche Fördergelder fließen könnten. Die Koalition nennt ihren Vorstoß "Fördermittelakquise für Museumsneubau". Es geht den Koalitionspartnern darum, nötige Finanzierungshilfen von Bund, Land und Europäischer Union zu erhalten. Dabei wird vorerst nicht über Zahlen gesprochen, zumal keine belastbaren Daten vorliegen. Verena von Mutius-Bartholy, Fraktionsvorsitzende und Kulturpolitische Sprecherin der Grünen, sagt: "Wir setzen uns jetzt dafür ein, dass es ein neues Römisches Museum im Herzen der Stadt geben kann." Die Finanzen der Stadt Augsburg seien allerdings begrenzt, weswegen alle Mittel und Wege für eine Realisierung vorangebracht werden müssten. "Aufgrund der besonderen Bedeutung der Augsburger Funde müssen auch das Land und der Bund ihrer Verantwortung gerecht werden", sagt die Grünen-Politikerin.

