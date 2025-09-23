Icon Menü
„CSU vom Hof zu jagen, ist nicht realistisch“: Freie Wähler wollen in Augsburg mitregieren

„CSU vom Hof zu jagen, ist nicht realistisch“: Freie Wähler wollen in Augsburg mitregieren

Bayerns Digitalminister Fabian Mehring hofft, dass es nach der Wahl für ein Zweier-Bündnis im Augsburger Rathaus reicht. Was er sich von Kanute Hannes Aigner als OB-Kandidat verspricht.
Von Nicole Prestle
    • |
    • |
    • |
    Die Freien Wähler wollen im nächsten Stadtrat stark vertreten sein und zudem den Sprung auf die Regierungsbank schaffen – das sagt FW-Bezirkschef Fabian Mehring.
    Die Freien Wähler wollen im nächsten Stadtrat stark vertreten sein und zudem den Sprung auf die Regierungsbank schaffen – das sagt FW-Bezirkschef Fabian Mehring. Foto: Digitalministerium Bayern, Anna Kondratenko (Archivbild)

    Nach einer Absage und einem zerbrochenen Bündnis präsentieren die Freien Wähler Augsburg mit Sportprofi Hannes Aigner einen neuen OB-Kandidaten. Politisch trat er bislang nicht in Erscheinung. Was qualifiziert ihn aus Ihrer Sicht als Spitzenkandidaten?
    FABIAN MEHRING: Wir setzen auf ein prominentes Kind der Stadt, das im Eiskanal groß geworden ist und Augsburg als mehrfacher Europa- und Weltmeister auf der ganzen Welt erfolgreich repräsentiert hat. Hannes Aigner ist smart, sein Herz schlägt für Augsburg und er hat eine klare Vision für die Zukunft der Metropolregion. Als studierter Betriebswirt und Gründer eines prämierten Start-ups verfügt er über die Wirtschaftskompetenz, die Augsburg jetzt braucht. Aus seiner Karriere im Sport bringt er den Biss mit, um sich durchzusetzen. Zeitgleich ist er ein sympathischer, überregional bekannter Botschafter unserer Bezirkshauptstadt. 

