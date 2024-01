Augsburg

Cybermobbing und Pornografie: Wenn Kinder mit dem Smartphone überfordert sind

Plus In Augsburg steigt offenbar die Zahl der Straftaten, bei denen das Smartphone als Waffe genutzt wird – und Kinder und Jugendliche Opfer sind. Die Polizei warnt vor Gefahren.

Die Kontaktanbahnung erfolgt unverfänglich: Eine junge Frau meldet sich über die sozialen Medien und schreibt dem pubertierenden Jugendlichen, dass er gut aussehe, man verabredet sich zu einem Videochat. Dort geht das Gespräch in eine erotische Richtung, dann zeigt man sich nackt, und der Halbwüchsige wird aufgefordert, sich selbst zu befriedigen. Was er nicht ahnt: Was er vor der Smartphone- oder Tabletkamera tut, wird am anderen Ende der Leitung aufgezeichnet. Die Katastrophe für die Heranwachsenden kommt kurz darauf: Es wird Geld gefordert, andernfalls gehe das Video an die Kontakte des Opfers in den sozialen Medien. Auch in Augsburg würden immer wieder Schüler Opfer dieser Masche, warnt Kripobeamter Klaus Kratzer. Das Alter der Opfer: zwischen 13 und 18 Jahren.

Die Zahl der Straftaten, bei denen das Smartphone eine Rolle spielt und bei denen Kinder und Jugendliche – sei es als Opfer oder Täter – auftauchen, dürfte in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sein. Zahlen dazu hat die Polizei nicht, weil in der Statistik nicht nach diesen Kriterien gefiltert wird, aber die Probleme seien offensichtlich, sagt Kratzer, der häufig Vorträge in Schulklassen hält. "Die Kinder kommen heute früher an Medien: Vor zehn Jahren hatte vielleicht mancher Sechstklässler ein Smartphone, heute haben schon Zweitklässler eines. Damit ist das Kind mit der großen Welt verbunden, und mit diesen Möglichkeiten sind viele überfordert", so Kratzer. Und im Gegensatz zur Computernutzung geschehe die Smartphonenutzung meist unbeaufsichtigt.

