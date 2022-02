Da läuft was schief: Ein rundes Jubiläum in der Baustellenstadt Augsburg

Wer feiert jetzt eigentlich? Ist es die Stadtsparkasse Augsburg oder gibt es einen anderen Grund, warum die Zahl 200 so prominent platziert wird?

Es ist ein großes Ereignis für die Stadtsparkasse Augsburg in diesem Jahr. Das Kreditinstitut feiert das 200-jährige Bestehen. Das Jubiläum ist auch ein Grund zum Feiern. Ein geplanter Festakt Anfang Februar, zu dem sich Ministerpräsident Markus Söder angekündigt hatte, musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Das Festjahr dauert noch lange. Es wird insofern Möglichkeiten geben, dass sich die Stadtsparkasse feiert und sich feiern lässt.

Auf dem Königsplatz steht ein größeres Zahlenmodell

Im Stadtbild ist das runde Jubiläum bereits wahrnehmbar. Das Kreditinstitut informiert auf rotem Hintergrund in weißen Zahlen über das Jubiläum. Plakate hängen unter anderem an Werbestelen. Ein größeres Modell, das die Zahl 200 zeigt, steht zudem auf dem Königsplatz. Alles schön und gut? Nicht ganz.

Werbung an einer Baustelle: Dieses Mal ist es die Bahnhofstraße. Foto: Michael Hörmann

Die Stadtsparkasse ist 200 Jahre alt. Alle Augsburgerinnen und Augsburger wissen, dass ihre Stadt eine traditionsreiche Baustellenstadt ist. An vielen Ecken wird gearbeitet. Mitunter weiß keiner genau, warum eigentlich. Sind es womöglich gerade exakt 200 Baustellen im Stadtgebiet? Andererseits: Auch die Stadtsparkasse hat in den zurückliegenden 200 Jahren viel gebaut und somit Geld in die heimische Wirtschaft investiert. Es passt also mit dem Jubiläum der Stadtsparkasse in der Baustellenstadt.