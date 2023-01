Augsburg

vor 2 Min.

Dänisches Designhaus Bolia zieht an den Moritzplatz

Plus Das Unternehmen bezieht Räume im Gebäude, die das Modeunternehmen Brax freigemacht hat. Die Umbauten laufen, auch der Eröffnungstermin steht fest.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Ein dänisches Designhaus zieht in die Augsburger Innenstadt. Das Unternehmen Bolia wird am Donnerstag, 2. März, seine neue Filiale am Moritzplatz eröffnen, die Umbauarbeiten laufen. Werbeplakate an Schaufenstern stimmen bereits auf die Eröffnung ein. Im Gebäude in der Nähe des historischen Weberhauses saß bis Mitte Dezember das Modehaus Brax.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen