Daheim im Ehrenamt: So kam sie an die Spitze des Stadtjugendrings

Marlene Mechold steckt voller Pläne. Seit Dezember ist sie die Vorsitzende des Stadtjugendrings Augsburg. Daneben befindet sie sich in der Zielgerade ihres Studiums.

Plus Marlene Mechold ist Vorsitzende des Stadtjugendrings. Sie erzählt, wie es dazu kam - und wie der Vorstoß, das Modular-Festival zu verkleinern, zu Turbulenzen führte.

Von Miriam Zissler

Ehrenamtliches Engagement begleitet Marlene Mechold schon fast zehn Jahre. Sie ist Jugendsprecherin der Bayerischen Sportjugend (BSJ) im Sportbezirk Schwaben und seit Dezember Vorsitzende des Stadtjugendrings Augsburg (SJR). Dabei ist sie gerade einmal 24 Jahre alt. Der Einsatz für andere Menschen mache ihr einfach Spaß, sagt sie. Auch wenn ihr Start in der Führungsverantwortung beim SJR turbulent verlief. Rückblickend sagt die Studentin: "Manchmal hätte ich es mir etwas leichter vorgestellt."

Bei ehrenamtlich engagierten Menschen führt oft ein Ehrenamt zum Nächsten. So war es auch bei Marlene Mechold. Viele Jahre trainierte sie bereits in der Schwimmabteilung beim TSV Friedberg, dann kam sie über ihren Verein 2015 zur Bayerischen Sportjugend und später als Delegierte der BSJ auf die Vollversammlung des Stadtjugendrings. Jugendthemen hat sie schon immer im Blick. "In meiner Funktion beim BSJ war ich unter anderem auf Messen oder auch auf Modular und habe dort meinen Verband vertreten."

