Damit die FOS/BOS saniert werden kann: Bau der Interimsschule beginnt

Plus Nächstes Jahr soll die Generalsanierung des Schulzentrums starten. Dafür müssen 50 Ausweichsklassenzimmer errichtet werden. Nächste Woche geht es los.

Die größte Schulbaustelle wirft ihre Schatten voraus: In den kommenden Jahren wird das Schulzentrum, das Fach- und Berufsoberschule sowie die Reischlesche Wirtschaftsschule am Alten Postweg umfasst, umfangreich saniert. Baubeginn soll voraussichtlich im Sommer 2023 sein.