Von Augsburg an den Bodensee: Dampflok 41 018 startet zu Sonderfahrt

Nach einer langen Werkstattpause der historischen Lok fährt ein Sonderzug im Mai über Augsburg nach Lindau. Dafür gibt es jetzt Fahrkarten.

Nach zweieinhalb Jahren in der Werkstatt ist es so weit: Die historische Dampflok 41 018 startet zur ersten Sonderzugfahrt mit Fahrgästen am 14. Mai. Die Fahrt führt über Augsburg an den Bodensee und zurück, Interessenten können sich ab sofort anmelden.

Die Lokomotive gehört der Dampflok-Gesellschaft München und ist im Bahnpark Augsburg untergestellt. Sie wurde 1939 bei der Firma Henschel in Kassel gebaut. Der reguläre Einsatz bei der Deutschen Bundesbahn endete 1976. Inzwischen ist die Dampflok ein technisches Denkmal des Freistaates Bayern und heute die älteste erhaltene Maschine der Baureihe 41.

Wo die Einnahmen der Dampflok-Sonderfahrt hinfließen

Der Verein Eisenbahn-Nostalgiefahrten-Bebra führt die Sonderzugfahrt am 14. Mai durch. Der Zug kommt zunächst von Würzburg und wird ab Augsburg mit der Dampflok 41 018 weiter zum Bodensee nach Lindau und zurück befördert. Gefahren wird auf der Ludwig-Süd-Nord-Bahn über Buchloe und Kempten. Für diese Fahrt werden Personenwagen der ersten und zweiten Wagenklasse ehemaliger Interregio und Nahverkehrswagen eingesetzt. In Lindau ist ein etwa vierstündiger Aufenthalt vorgesehen. Abfahrt in Augsburg soll gegen 10 Uhr sein. Für Fahrgäste ist eine Anmeldung erforderlich. Fahrkarten für die Hin- und Rückfahrt sind ab 85 Euro für Erwachsene und 65 Euro für Kinder zu haben.

Nach Angaben des Vereins dienen die Einnahmen aus historischen Sonderzugfahrten in erster Linie zur Kostendeckung dieser Fahrten. Eventuelle Überschüsse werden zum Erhalt der historischen Fahrzeuge eingesetzt.

Informationen und Buchungsmöglichkeit gibt es unter auf dieser Internetseite oder telefonisch unter 06622/9164602. (eva)

