"Danke" ins Auto des Ex gekratzt: Frau zeigt sich selbst an

Verletzte Gefühle führen manchmal zu unbedachten Taten. Wie bei einer 40-Jährigen, die ihrem Ex-Partner in Augsburg-Pfersee einen teuren Gruß hinterließ.

Sie hatte dann doch ein schlechtes Gewissen und ging zur Polizei. Eine Frau hat am Donnerstagabend in Pfersee das Auto ihres Ex-Partners beschädigt. Laut Polizei kratzte sie das Wort "Danke" in den Lack des Fahrzeuges. Doch offenbar bereute sie die buchstäblich gravierende Tat. Wenig später, gegen 23.30 Uhr, tauchte die 40-Jährige nämlich bei der Polizeiinspektion auf. Sie zeigte sich selbst an.

Gegenüber den Beamten gab sie demnach an, kurz zuvor aus Ärger über ihren "Ex", dessen Auto beschädigt zu haben. Das hinterlassene "Danke" an der Fahrertür dürfte sich auf rund 1000 Euro belaufen und in nicht ganz nüchternem Zustand angefertigt worden sein, berichtet die Polizei.

Denn die frustrierte Frau war zur eigenen Anzeigeerstattung mit rund 1,7 Promille Alkohol auf dem Revier erschienen. Wie der Dank bei ihrem "Ex" ankam, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. (ina)