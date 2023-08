Augsburg

Darf der "Antons"-Biergarten bleiben? Vor Gericht gibt es ein hartes Ringen

Plus Die Stadt Augsburg hat den Betrieb der Außengastronomie des "Antons" genehmigt, doch Anwohner klagen über Lärm. In der Verhandlung ging es aber nicht nur darum.

Von Jan Kandzora

Auf der Internetseite der Gastwirtschaft "Antons" prangt ein Hinweis. "Ab sofort ist unser Kastaniengarten wieder geöffnet!", heißt es dort, und: "Ein Prost auf die gute Nachbarschaft". Als am Donnerstagvormittag drei Anwohner, die Pächter des Lokals und der Inhaber stundenlang in einem Raum zusammensitzen, in dem viel geredet wird, ist die Zusammenkunft von einer gemütlichen, nachbarschaftlichen Atmosphäre weit entfernt. Kein Wunder: Die Parteien streiten sich vor dem Verwaltungsgericht in Augsburg um die Frage, ob, und wenn ja in welcher Form, der Wirtsgarten künftig geöffnet haben darf. Es ist ein hartes Ringen.

Wie berichtet, geht es um die Frage, ob die Genehmigung der Stadt, die den Betrieb der Außengastronomie auf eine rechtliche Grundlage stellt, rechtmäßig ist. Drei unmittelbare Anlieger bezweifeln dies und haben daher Klage erhoben. Es ist ein vorläufiger Höhepunkt in einem Rechtsstreit, der sich bereits seit einiger Zeit zieht. Zwar gibt es an der Stelle bereits seit mehr als 100 Jahren eine Gastronomie mit Garten, eine behördliche Genehmigung für die Außenbewirtschaftung hatte allerdings all die Jahre offenbar nicht existiert. Dies fiel während der Pachtzeit des vorigen Betreibers auf, als sich Anwohner an die Stadt und an den Besitzer des Lokals wandten, die Augsburger Brauerei Riegele. Der Garten des 1880 erbauten Lokals war einfach schon immer da gewesen, was über Jahrzehnte niemand infrage gestellt hatte.

