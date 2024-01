Augsburg

Darum gibt es im neuen Augsburger Bahnhofstunnel keine Geschäfte

Plus Mit der Eröffnung des neuen Bahnhofstunnels sind Geschäfte aus Containern ins Hauptgebäude zurückgekehrt. Das lief nicht reibungslos. Eines war von Beginn an klar.

Von Andrea Wenzel

Im Mai 2017 ist Yorma's wegen des Bahnhofsumbaus aus der Bahnhofshalle in einen Container auf dem Vorplatz umgezogen – ebenso wie eine Bäckerei, ein Presseshop und das Reisecenter der Bahn. Die Geschäfte kehrten Ende 2023 zurück ins Hauptgebäude. Nicht alles lief dabei rund. Dass es im Tunnel zu den Gleisen im Gegensatz zu anderen Bahnhöfen keine Läden gibt, war dagegen von Beginn an klar und hat seinen Grund. Im angrenzenden Helio verschwindet unterdessen ein Leerstand.

Ungemütlich ist es in diesen Tagen in der neu renovierten Bahnhofshalle am Hauptbahnhof. "Eine Türe zu Gleis eins schließt nicht, es zieht deshalb und ist saukalt", beklagt Rainer Wintergerst, Inhaber der Buchhandlung in der Bahnhofshalle. Seit Tagen würde sich niemand um das Problem kümmern. "Die Kommunikation zwischen den Stadtwerken und der Bahn, wer hier zuständig ist, scheint nicht reibungslos zu klappen", meint er. Mit Folgen fürs Personal, das die niedrigen Temperaturen aushalten müsse. Wenige Meter weiter, bei Yorma's und der Bäckerei Balletshofer, tragen die Beschäftigten dicke Jacken und teils auch Schals.

