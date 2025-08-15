Darum ist das Restaurant Schlachthof vorübergehend geschlossen

Im Moment ist das Restaurant Schlachthof auf dem Augsburger Schlachthof-Areal geschlossen. Stattdessen sind die Handwerker am Zug. Das Restaurant wird umgebaut, erklärt Geschäftsführer Sven Olufs. Auch technisch werde nach 15 Jahren modernisiert. Aber damit nicht genug: Mit dem Umbau geht eine Neuausrichtung des Lokals einher. Man schließe sich mit anderen bekannten Augsburger Gastronomen zusammen und präsentiere ab Mitte September ein neues Konzept.

Andrea Wenzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schlachthof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Restaurant Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis