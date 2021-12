Augsburg

Darum leihen Augsburger Krankenhäuser Pfleger an die Wertachkliniken aus

Das Uniklinikum Augsburg und andere Krankenhäuser in der Region arbeiten bei der Versorgung von Corona-Patienten zusammen, auch bei einem zeitweisen Austausch von Pflegekräften.

Plus Josefinum und Vincentinum in Augsburg helfen den Wertachkliniken in einer akuten Notlage mit Personal aus. Ist es ein freiwilliger Schritt oder wurde er angeordnet?

Von Eva Maria Knab

Die dramatische Lage wegen Corona hat zwei Augsburger Krankenhäuser zu einem ungewöhnlichen Schritt veranlasst: Vom Josefinum und Vincentinum werden vorübergehend mehrere Pflegekräfte an die Wertachkliniken mit Häusern in Bobingen und Schwabmünchen "ausgeliehen". Die dortige Klinikleitung hatte zuvor einen Hilferuf wegen einer akuten Personalnotlage ausgesendet. Wie kommt es zu diesem Schritt, Pflegepersonal vorübergehend zwischen Krankenhäusern in der Region zu verschieben? Und vor allem: Kam er freiwillig?

