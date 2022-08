Augsburg

vor 16 Min.

Darum staute es sich am Tunnel auf der Schleifenstraße

Am Dienstag staute es sich zeitweise auf der Schleifenstraße in Augsburg. Die Polizei regelte den Verkehr.

Am späten Dienstagnachmittag war die Durchfahrt des Tunnels an der Schleifenstaße plötzlich gesperrt. Der Verkehr staute sich. Was dahinter steckte.

Es war am Dienstag gegen 17.30 Uhr, als die Ampeln vor dem Tunnel an der Schleifenstraße nahe der City-Galerie auf Rot zeigten. Das Signal also, dass der Tunnel nicht durchfahren werden darf. Auf einer der Hauptverkehrsstraßen Augsburgs bildete sich in beiden Fahrtrichtungen ein Stau. Kurios: Vier Polizisten kamen, um den Verkehr zu regeln und die Autos durch den Tunnel zu winken. Laut Polizei fuhren die Autofahrer trotzdem nicht, eben weil die Ampeln auf Rot standen. Hintergrund war eine geplante Revision in dem Tunnel, wie ein Polizeisprecher am Tag danach erklärt. Bis der Techniker eingetroffen war, seien die Verkehrsteilnehmer noch durchgewunken worden. Nach 40 Minuten sei das Rotlicht wieder ausgeschaltet worden, der Tunnel war wieder frei. (ina)

Themen folgen