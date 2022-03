Augsburg

12:00 Uhr

Darum toleriert die Stadt weiterhin Corona-Demos an Samstagen

Auch an diesem Samstag findet in Augsburg wieder ab 17 Uhr eine Demonstration von Gegnern der Corona-Politik statt.

Plus Bürger und Geschäftsleute sind aus unterschiedlichen Gründen sauer über die Corona-Demos in Augsburg. Warum die Organisatoren keine Genehmigung benötigen.

Von Michael Hörmann

Auch an diesem Samstag wollen die Gegner der Corona-Politik wieder in Augsburg auf die Straße gehen. Start ist wie zuletzt um 17 Uhr am Ladehofeareal nahe dem Hauptbahnhof. Rund zwei Stunden werden die erwarteten 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Innenstadt ziehen. Wieder ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger, aber auch Geschäftstreibende stören sich an den Demonstrationen. Sie wollen nicht verstehen, warum die Stadt Augsburg nicht energischer eingreift und die Veranstaltung ausbremst oder an einen anderen Ort verlegt. Auf Nachfrage unserer Redaktion betont Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU), dass die Stadt dazu keine Handhabe habe. Man müsse die Demonstrationen weiter akzeptieren, befinde sich mit den Organisatoren jedoch im Gespräch.

